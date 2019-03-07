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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанам презентують аналітику програм кандидатів у президенти

Тиждень залишився до президентських виборів. І перш ніж зробити свій вибір, варто ознайомитися із офіційними документами кандидатів на пост президента - їхніми передвиборчими програмами.

Саме тому у понеділок, 25 березня, о 18:00 у Розумному Хабі (вул. Кузнечна, 2) ГО “Центр UA” презентуватиме результати аналізу передвиборчих програм топ-10 кандидатів у президенти.

Аналітики ГО  “Центр UA” полегшили домашню роботу українських виборців та  проаналізували позиції десяти найпопулярніших кандидатів у тих сферах політики, на які має безпосередній та опосередкований вплив президент. Зокрема, у сфері національної безпеки та оборони, зовнішньополітичної діяльності, розподілу владних повноважень, прав людини та внутрішньої політики.

Знати програмні положення кандидатів - необхідний мінімум кожного відповідального виборця, щоб формувати демократичне майбутнє країни та вимагати від влади підзвітності.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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