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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:101314

В Сумах сразу три маршрутки проехали на «красный» (видео)

Сумчанин Вячеслав Харченко выложил в Фейсбуке запись с видеорегистратора, на которой видно, как сразу три маршрутки проехали на запрещающий сигнал светофора.

«Патрульная полиция г. Сумы, говорите, красный сигнал светофора запрещает движение? Обдолбанные водители маршруток так не думают», - написал он.

Право Красный свет Маршрутки

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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