В Сумах сразу три маршрутки проехали на «красный» (видео) Сумчанин Вячеслав Харченко выложил в Фейсбуке запись с видеорегистратора, на которой видно, как сразу три маршрутки проехали на запрещающий сигнал светофора.

«Патрульная полиция г. Сумы, говорите, красный сигнал светофора запрещает движение? Обдолбанные водители маршруток так не думают», - написал он.