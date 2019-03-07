В Сумах сразу три маршрутки проехали на «красный» (видео)

«Патрульная полиция г. Сумы, говорите, красный сигнал светофора запрещает движение? Обдолбанные водители маршруток так не думают», - написал он.
Два дня назад патрульные остановили в Сумах водителя маршрутки с признаками наркотического опьянения....
В Сумах патрульные обнаружили мужчину, который, управляя маршруткой, перевозил пассажиров, имея вероятно наркотическое вещество и устройства для его применения....
Сумской окружной административный суд подтвердил законность проведенного мероприятия государственного контроля и примененных штрафных санкций к перевозчику....
Сегодня, 12 марта, исполком Сумского горсовета принял решение разорвать договор на перевозку пассажиров с ООО «СНД-Автотранс»....
Сегодня, 12 марта, в Сумах рассмотрели 10 проектов решений о повышении тарифов на проезд в городских маршрутках....