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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45268

В Сумах воровка обобрала сразу трех работниц учебного заведения

Ею оказалась 23-летняя ранее судимая жительница Белополья.

В Сумской отдел полиции обратилась молодая женщина и сообщила, что из лаборантской аудитории у нее и двух ее коллег исчезли кошельки с деньгами. Прибывшие по вызову, просмотрели видео с камер наблюдения, установленных в учебном заведении, и увидели женщину в яркой одежде, которая выходила из аудитории, где и была совершена кража.

«Приметы женщины были предоставлены всем экипажам патрульной полиции, работавших в городе, - комментирует Владимир Сема, оперуполномоченный отдела криминальной полиции Сумского отдела. - Через полчаса полицейские на одной из центральных улиц ее заметили и остановили для проверки. Та призналась и, более того, добровольно отдала часть похищенных денег и указала местонахождение украденных ею кошельков».

Злоумышленницу доставили в отдел полиции. Ею оказалась ранее судимая за имущественные преступления и преступления, связанные с наркотиками 23-летняя жительница Белополья. Она приехала в Сумы в центр заместительной терапии, а затем пошла гулять. Денег не было, поэтому и решилась на кражу. Учебное заведение выбрала случайно, зашла внутрь и прошлась по кабинетам. В одном из них увидела ключи от шкафа, где хранили свои вещи преподаватели. В похищенных кошельках нашла три тысячи гривен.

На часть похищенных денег она купила фаст-фуд, отдала долг знакомой и пополнила мобильник.

В отношении женщины следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в помещение» Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража

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