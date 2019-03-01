Сумские гандболисты дважды проиграли в Полтаве

Местное «Динамо» принимало ГК «СумДУ». Обе встречи завершились победами хозяев площадки 42:33 (24:16) и 36:32 (18:6). После 8 туров сумчане с 0 очков в активе на последнем месте.
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