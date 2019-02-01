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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Глуховщине метеорит упал в озеро, оставив облака пара

Очень яркий предмет, похожий на маленькую звезду, упал в сельское озеро с. Некрасовка на прошлой неделе

Это произошло после обеда, свидетелями были минимум трое местных. По словам очевидцев, они видели, как эта «звезда» у них на глазах врезалась в лед. Над местом падения поднялся пар, он клубился долго. Дыра во льду осталась небольшая, не более 10-15 см, пишет Неделя.

Специалисты говорят, что подобные факты не редкость. Существуют различные данные о количестве метеоритов, попадающих на Землю. Считается, что за сутки падает 5-6 тонн метеоритов разных размеров. Они могут быть и размера горошины, и каштана, и яйца. Кстати, первый метеорит, официально зафиксированный на территории Украины, упал 12 октября 1787 года на Сумщине, у слободы Жигайловка Тростянецкого района.

Общество Глуховский район Метеорит

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