ПФК «Сумы» не сыграет в Волочиске Сегодня, 23 марта, ПФК «Сумы» должен был сыграть матч 19-го тура Первой лиги в Волочиске с местным «Агробизнес».

Однако, к сожалению, матч не состоится, в связи с чем руководство клуба выступает с разъяснением ситуации, сообщается на сайте клуба.

«На сегодняшний день, из-за бездействия уже бывшего президента Ващенко Сергея Ивановича, в ФК «Сумы» сложилась ситуация, которая делает невозможным проведение матча. Еще накануне тренерский состав и игроки готовились к выезду, однако, как стало известно, ПФЛ не утвердила заявку нашей команды. За последние две недели новым коллективом ФК «Сумы» была проведена масштабная работа по комплектованию команды, однако, ее участие в сегодняшнем матче невозможно из-за вышеприведенных причин.

Игроки и тренерский штаб продолжают работу по решению всех организационных вопросов и подготовку к следующему домашнему матчу против луцкой «Волыни», - говорится в сообщении.