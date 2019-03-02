Сумские ходоки отличились на чемпионате Украины

В первый день соревнований сумские ходоки взяли 8 медалей.
Чемпионами стали:
- Игорь Гончаренко среди юниоров до 20 лет на 10-километровой дистанции – его время – 44 минуты 55 секунд;
- Иван Купач среди юношей до 16 лет на дистанции 3 км – 14:12.
Серебро у:
- Антона Кравченко среди молодежи до 23 лет на дистанции 35 км – 3:06:00;
- Алины Ткач среди юниорок до 20 лет на дистанции 10 км – 51:58
- Николая Рущака среди юношей до 18 лет на 10 км – 46:24
- Эдуарда Кравченко среди юношей до 16 лет на 3 км – 14:16
Бронзовые медали достались:
- Евгению Семенову среди молодежи до 23 лет на 35 км - 3:07:08;
- Марианне Гончаровой среди женщин на 35 км - 3:07:23
Завтра пройдут заходы на классических 20 км.
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