Сумские ходоки отличились на чемпионате Украины Сегодня, 23 марта, в Ивано-Франковске стартовал зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе.

В первый день соревнований сумские ходоки взяли 8 медалей.

Чемпионами стали:

- Игорь Гончаренко среди юниоров до 20 лет на 10-километровой дистанции – его время – 44 минуты 55 секунд;

- Иван Купач среди юношей до 16 лет на дистанции 3 км – 14:12.

Серебро у:

- Антона Кравченко среди молодежи до 23 лет на дистанции 35 км – 3:06:00;

- Алины Ткач среди юниорок до 20 лет на дистанции 10 км – 51:58

- Николая Рущака среди юношей до 18 лет на 10 км – 46:24

- Эдуарда Кравченко среди юношей до 16 лет на 3 км – 14:16

Бронзовые медали достались:

- Евгению Семенову среди молодежи до 23 лет на 35 км - 3:07:08;

- Марианне Гончаровой среди женщин на 35 км - 3:07:23

Завтра пройдут заходы на классических 20 км.