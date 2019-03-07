Сумской биатлонист выиграл суперспринт Сегодня, 23 марта, в Яворове (Львовская обл.) на чемпионате Украины по биатлону прошли суперспринты.

В мужской части победу одержал представитель Глухова Денис Насыко, который с 2 промахами опередил чисто отстрелявшегося серебряного призера Антона Мигду с Киевщины на 8,2 с. Третье место также у представителя Киевщины – Максима Ивко. Четвертым был наш Богдан Цымбал, пятым уроженец Сумщины - Андрей Доценко.

Среди женщин победу одержала бывшая белоруска, ы ныне киевлянка Дарья Блашко, призерки – Валерия Дмитренко с Черниговщины и львовянка Юлия Городна.