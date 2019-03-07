Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41149

Сумской биатлонист выиграл суперспринт

Сегодня, 23 марта, в Яворове (Львовская обл.) на чемпионате Украины по биатлону прошли суперспринты.

Фото Валентины Цербе-Несиной

В мужской части победу одержал представитель Глухова Денис Насыко, который с 2 промахами опередил чисто отстрелявшегося серебряного призера Антона Мигду с Киевщины на 8,2 с. Третье место также у представителя Киевщины – Максима Ивко. Четвертым был наш Богдан Цымбал, пятым уроженец Сумщины - Андрей Доценко.

Среди женщин победу одержала бывшая белоруска, ы ныне киевлянка Дарья Блашко, призерки – Валерия Дмитренко с Черниговщины и львовянка Юлия Городна.

Спорт Биатлон

По тематике

21.03.2019 14:05

Чемпионат Украины по биатлону: сегодня сумчане без медалей

Сегодня, 21 марта, в с.Яворов Львовской обл. одиночным микстом продолжился чемпионат Украины по биатлону....

Сумчанин стал чемпионом Украины по биатлону
20.03.2019 14:48

Сумчанин стал чемпионом Украины по биатлону

Сегодня, 20 марта, в Яворове Львовской области стартовала вторая часть чемпионата Украины по биатлону (первая была в декабре 2018 года)....

Сумские биатлонисты с серебром в в сингл-миксте чемпионата Украины
19.03.2019 16:11

Сумские биатлонисты с серебром в в сингл-миксте чемпионата Украины

18 марта одиночной смешанной эстафетой завершилась программа юниорских стартов нынешнего сезона....

Чемпионат мира по биатлону: сумчанка провалила масс-старт
17.03.2019 15:26

Чемпионат мира по биатлону: сумчанка провалила масс-старт

Сегодня, 17 марта, последний день чемпионата мира по биатлону в шведском Остерсунде....

Сумские биатлонисты с «серебром» чемпионата Украины
17.03.2019 13:47

Сумские биатлонисты с «серебром» чемпионата Украины

В Яворове (Львовская обл.) завершился юниорский чемпионат Украины по биатлону....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.