Сумской биатлонист выиграл суперспринт

В мужской части победу одержал представитель Глухова Денис Насыко, который с 2 промахами опередил чисто отстрелявшегося серебряного призера Антона Мигду с Киевщины на 8,2 с. Третье место также у представителя Киевщины – Максима Ивко. Четвертым был наш Богдан Цымбал, пятым уроженец Сумщины - Андрей Доценко.
Среди женщин победу одержала бывшая белоруска, ы ныне киевлянка Дарья Блашко, призерки – Валерия Дмитренко с Черниговщины и львовянка Юлия Городна.
Сегодня, 21 марта, в с.Яворов Львовской обл. одиночным микстом продолжился чемпионат Украины по биатлону....
Сегодня, 20 марта, в Яворове Львовской области стартовала вторая часть чемпионата Украины по биатлону (первая была в декабре 2018 года)....
18 марта одиночной смешанной эстафетой завершилась программа юниорских стартов нынешнего сезона....
Сегодня, 17 марта, последний день чемпионата мира по биатлону в шведском Остерсунде....
В Яворове (Львовская обл.) завершился юниорский чемпионат Украины по биатлону....