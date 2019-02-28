Сумские теннисисты обыграли черниговских

В спортзале Центра ПТО встречались сумская «Теннисная академия» и черниговский «Пасс-авто». Игра завершилась победой хозяев площадки 4:2.
Завтра сумчане встретятся с полтавской «TT TEAM». Начало в 12.00.
Ученики учреждений профессионального образования Сумщины возвращаются домой с медалями Всеукраинской спартакиады....
23-24 марта в Сумах пройдут матчи финального этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису в мужской Суперлиге....
Продолжается ХХV областная спартакиада среди с высших учебных заведений I-II уровней аккредитации....
В Чернигове продолжается чемпионат Украины по настольному теннису....
27 февраля в Чернигове, стартовал лично-командный чемпионат Украины по настольному теннису....