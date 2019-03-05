На Сумщине сотрудники СБУ накануне профессионального праздника получили современную новостройку

В новой трехэтажной постройке будет функционировать несколько региональных подразделений украинской спецслужбы, в частности Координационная группа Антитеррористического центра при областном управлении СБУ.
Современное техническое оснащение в новостройке направлено на предотвращение и эффективное реагирование на возможные террористические проявления и киберугрозы от иностранных спецслужб.
Временно исполняющий обязанности руководителя регионального подразделения СБУ Юрий Захарченко отметил, что ввод в эксплуатацию новостройки и ее техническое оснащение стало возможным благодаря содействию руководства Службы безопасности Украины, а также представителей органов областной и местной власти, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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