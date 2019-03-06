Экс-главный СБУшник Сумщины стал генерал-майором Президент Украины Петр Порошенко присвоил новое звание Юрию Гончарову.

Об этом говорится в указе от 22 марта. С ноября 2017 года Юрий Гончаров возглавляет управление СБУ в Черниговской области.

Напомним, Юрий Гончаров проработал начальником управления СБУ в Сумской области с 9 апреля 2015 года до 14 ноября 2017 года.

Справка

Юрий Гончаров родился 20 апреля 1969 года в г. Белополье Сумской области. В 1994 году закончил с отличием Сумской государственный педагогический институт им. А.С. Макаренко (учитель истории), впоследствии прошел обучение в Национальной академии Службы безопасности Украины, которую закончил в 1997 году.

Служебный путь начал в 1995 году в УСБУ в Сумской области с должности старшего оперуполномоченного.

С 2005 по 2013 гг. работал в системе местного самоуправления и общественном секторе. С апреля 2013 по апрель 2014 — заместитель начальника Управления СБ Украины во Львовской области.

В апреле 2014 года назначен на должность первого заместителя начальника Управления СБ Украины в Сумской области.