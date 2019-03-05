Сумские таможенники обнаружили контрабанду лекарств

При проведении таможенного осмотра одного из вагонов поезда «Москва-Одесса», работники таможни совместно с сотрудниками пограничной службы обнаружили у гражданина лекарства, которые он не внес в письменную декларацию и не заявил о них устно. Обнаруженные лекарственные средства различного назначения, всего 12 наименований, среди них: Ксеникал, Фосфоглив, Лонгидаза, Семакста и др.
Таким образом, нарушены требования ст. 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», о чем составлен протокол о нарушении таможенных правил.
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