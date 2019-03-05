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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00270

Сумские таможенники обнаружили контрабанду лекарств

Сегодня на таможенном посту «Железнодорожный» таможенники Сумщины остановили неудачную попытку перевезти через границу незадекларированные лекарства стоимостью около 108 000 гривен.

При проведении таможенного осмотра одного из вагонов поезда «Москва-Одесса», работники таможни совместно с сотрудниками пограничной службы обнаружили у гражданина лекарства, которые он не внес в письменную декларацию и не заявил о них устно. Обнаруженные лекарственные средства различного назначения, всего 12 наименований, среди них: Ксеникал, Фосфоглив, Лонгидаза, Семакста и др.

Таким образом, нарушены требования ст. 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», о чем составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Право Граница контрабанда Таможня

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