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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:08168

Сумские баскетболисты обыграли львовян

Сегодня, 23 марта, БК «СумДУ» играл в гостях против «Львовской политехники».

Первая игра для сумчан за 13-16-е места высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу прошла в равной борьбе и закончилась победой 70:73 (18-18, 17-21, 20-19, 15-15).

Лучшими в составе наших были: Всеволод Чесак – 19 очков + 13 подборов + 2 блок-шота, Виталий Игнатченко – 19 очков, Игорь Кривич – 15 очков, Игорь Стародуб – 11 очков + 12 подборов + 5 передач + 4 перехвата.

Завтра пройдет тоже во Львове пройдет ответная игра.

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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