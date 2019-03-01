Сумские баскетболисты обыграли львовян

Первая игра для сумчан за 13-16-е места высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу прошла в равной борьбе и закончилась победой 70:73 (18-18, 17-21, 20-19, 15-15).
Лучшими в составе наших были: Всеволод Чесак – 19 очков + 13 подборов + 2 блок-шота, Виталий Игнатченко – 19 очков, Игорь Кривич – 15 очков, Игорь Стародуб – 11 очков + 12 подборов + 5 передач + 4 перехвата.
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