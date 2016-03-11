Дивовижні люди: победителем пятого эфира стал сумчанин (видео)

Этот выпуск отличался от других. Участники не только удивляли своими невероятными навыками, но и заставляли убедиться в том, что возможности нашего мозга безграничны, пишет Телеканал Украина.
Тем участникам, которые приняли участие в пятом эпизоде, предложили чрезвычайно сложные испытания. И звездные эксперты и зрители определили только одного победителя, который поразил больше всего. В гранд-финала вошел сумчанин Артем Гарин с невероятной цифровой памятью.
Артем делает невероятные рекорды с числом π. Чтобы парень имел как можно больше возможностей для раскрытия полученного навыка, ему подготовили сложный и одновременно тематический номер. На сцену супер-шоу занесли традиционные британские телефонные будки, в которых участника ждали телефонные справочники. В каждой книге были фрагменты числа π, которые должен был распознать Артем.
Несмотря на сложность испытания, участник справился на «отлично», чем поразил всех присутствующих.
Участник выиграл 100 000 грн, и получил возможность побороться за главный приз – 200 000 грн и почетное звание. Уже 27 апреля мы увидим его выступление в гранд-финале шоу «Дивовижні люди».
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