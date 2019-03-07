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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:43170

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины на мажорной ноте

Сегодня, 24 марта, в Яворове Львовской области завершился чемпионат Украины по биатлону.

Чемпионки Украины в эстафете

Фото Валентины Цербе-Несиной

В последний день соревнований были классические эстафеты. Женскую гонку выиграла сборная Сумщины в составе Виктории Ермаковой, Анны Сытник, Елены Токар и Татьяны Продан. Они «привезли» команде Харьковщины более минуты, а черниговской команде – более 5-ти.

В мужской гонке наша команда в составе Романа Боровика, Дениса Насыко, Владислава Гончаревского и Богдана Цымбала заняла второе место, пропустив вперед только черниговчан, в составе которых выступал уроженец Сумщины Андрей Доценко. Третьими стали представители Киевщины.

Кроме взрослого чемпионата Украины, одновременно шел зачет Всеукраинской универсиады, который выиграла сумская сборная.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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