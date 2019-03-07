Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины на мажорной ноте

Чемпионки Украины в эстафете
В последний день соревнований были классические эстафеты. Женскую гонку выиграла сборная Сумщины в составе Виктории Ермаковой, Анны Сытник, Елены Токар и Татьяны Продан. Они «привезли» команде Харьковщины более минуты, а черниговской команде – более 5-ти.
В мужской гонке наша команда в составе Романа Боровика, Дениса Насыко, Владислава Гончаревского и Богдана Цымбала заняла второе место, пропустив вперед только черниговчан, в составе которых выступал уроженец Сумщины Андрей Доценко. Третьими стали представители Киевщины.
Кроме взрослого чемпионата Украины, одновременно шел зачет Всеукраинской универсиады, который выиграла сумская сборная.
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