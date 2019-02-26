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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:51153

Сумские пара-каратисты отличились на чемпионате Украины

23 марта в Киеве проходил кубок столицы по каратэ. В его рамках провели чемпионат Украины по пара-каратэ.

Сумы представляли воспитанники спортклуба «Вадо-кай» под руководством тренеров Вадима Коломийца и Елены Зацарной.

Чемпионами и призерами: Стегний Карина, Вакал Валерия, Ермакова Аня, Снитко Олег, Пархоменко Андрей, Кравченко Виталий, Великород Димитрий, Гайдай Анастасия, Денищич Эдуард, Ярмоленко Евгений.

Спорт Инваспорт Пара-каратэ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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