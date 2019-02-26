Сумские пара-каратисты отличились на чемпионате Украины

Сумы представляли воспитанники спортклуба «Вадо-кай» под руководством тренеров Вадима Коломийца и Елены Зацарной.
Чемпионами и призерами: Стегний Карина, Вакал Валерия, Ермакова Аня, Снитко Олег, Пархоменко Андрей, Кравченко Виталий, Великород Димитрий, Гайдай Анастасия, Денищич Эдуард, Ярмоленко Евгений.
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