Сумские ходоки взяли еще три медали на чемпионате Украины (видео)

Инна Кашина с мужем Иваном Лосевым
В воскресенье спортсмены соревновались на классических 20 км. Чемпионкой Украины среди женщин стала сумчанка Инна Кашина – ее результат 1:32:17. Ее муж, киевлянин Иван Лосев стал лучшим среди мужчин – 1:21:50.
Также с «золотом» среди молодежи до 23 лет наша Юлия Балым – 1:40:13 (это пятый результат среди женщин). «Бронзу» среди молодежи завоевал также Олег Свистун – 1:26:17 (среди мжучин это четвертый результат).
В общем зачете сборная Сумщины заняла второе место, пропустив вперед только волынян.
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