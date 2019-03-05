Сумские ходоки взяли еще три медали на чемпионате Украины (видео) Сегодня, 24 марта, в Ивано-Франковске завершился зимний чемпионата Украины по спортивной ходьбе.

В воскресенье спортсмены соревновались на классических 20 км. Чемпионкой Украины среди женщин стала сумчанка Инна Кашина – ее результат 1:32:17. Ее муж, киевлянин Иван Лосев стал лучшим среди мужчин – 1:21:50.

Также с «золотом» среди молодежи до 23 лет наша Юлия Балым – 1:40:13 (это пятый результат среди женщин). «Бронзу» среди молодежи завоевал также Олег Свистун – 1:26:17 (среди мжучин это четвертый результат).

В общем зачете сборная Сумщины заняла второе место, пропустив вперед только волынян.