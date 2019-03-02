Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:36230

Сумские баскетболисты снова обыграли львовян

Сегодня, 24 марта, БК «СумДУ» разгромил «Львовскую политехнику».

В рамках игр за 13-16-ое места высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу прошла ответная игра между сумскими и львовскими баскетболистами. По договоренности и вторая игра прошла во Львове. В отличие от вчерашней игры сегодня сумчане уверенно победили номинальных гостей, хотя сначала испытывали довольно большие проблемы – 94:74 (15-25, 27-17, 27-14, 25-18).

Лучшими в составе наших были: Игорь Стародуб – 30 очков (8 трехочковых) + 6 передач + 4 перехвата, Игорь Кривич – 27 очков (7 трехочковых) + 5 подборов + 5 передач, Всеволод Чесак – 12 очков + 10 подборов, Максим Мочалов – 11 очков.

Следующим соперником БК «СумДУ» будет победитель пары «Киев-Баскет-2» - «Кремень – КДЮСШ-2» (Кременчуг). В первой игре кремечужане дома победили 82:76.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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