Сумские теннисисты проиграли полтавчанам (видео)

«Теннисная академия» в Центре ПТО принимала полтавскую «ТТ ТЕАМ». Игра завершилась в пользу гостей 2:4, хотя в Полтаве сильнее были наши 4:3.
После этой игры лидирует киевская «Фортуна» - 8 очков (4 победы), дальше – полтавчане – 7 очков (2 победы и 3 поражения), сумчане – 7 очков (3 победы и 1 поражение) и черниговская команда «Пасс-авто» - 5 очков (5 поражений).
Сумчанам осталось провести две игры, - обе с лидерами.
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