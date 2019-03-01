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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00212

Сумские теннисисты проиграли полтавчанам (видео)

Сегодня, 24 марта, в Сумах прошла игра финального этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге.

«Теннисная академия» в Центре ПТО принимала полтавскую «ТТ ТЕАМ». Игра завершилась в пользу гостей 2:4, хотя в Полтаве сильнее были наши 4:3.

После этой игры лидирует киевская «Фортуна» - 8 очков (4 победы), дальше – полтавчане – 7 очков (2 победы и 3 поражения), сумчане – 7 очков (3 победы и 1 поражение) и черниговская команда «Пасс-авто» - 5 очков (5 поражений).

Сумчанам осталось провести две игры, - обе с лидерами.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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