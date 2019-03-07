«Lex VSK - СумБуд» разгромлен во Львове Сегодня, 24 марта, во Львове прошел первый матч ¼ финала второй лиги чемпионата Украины по футзалу.

Местная команда «Галицька здоба» принимала сумскую «Lex VSK-СумБуд».

Первый тайм отчётного поединка не предвещал беды. Проигрывая со счётом 0:2, подопечные Валерия Карацюбы забили два мяча в ответ. Сначала после классного слаломного прохода сетку ворот львовян поразил Алексей Пархоменко, а чуть позже голом отличился Евгений Сайко. К сожалению, уйти на перерыв при ничейном счёте сумчанам не удалось. Буквально за две минуты до окончания первого тайма в ворота «Lex VSK-СумБуд» был назначен пенальти, который реализовал Сергей Тригубец.

Ну а после перерыва игра у наших земляков разладилась окончательно. Хозяева площадки забивали раз за разом, в то время как нашей команде во многих игровых эпизодах откровенно не везло. И лишь при счёте 2:7 свой второй гол удалось забить Евгению Сайко. На этот раз с пенальти. 3:8 — счёт, который оставляет сумскому клубу не так много шансов на выход в «Финал четырёх». Ответный матч предварительно запланирован на следующую субботу, 30 марта.