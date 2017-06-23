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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:24532

На Сотне новая плитка от мэра Сум рассыпалась за полтора года

Летом 2017 года в центре Сум на ул. Соборная заменили часть плитки на новую.

С тех пор прошло меньше двух лет, а новая плитка выглядит намного хуже старой, уложенной 20 лет назад. Разницу заметил сумчанин Александр Мироненко, который написал об этом в Фейсбуке.

«Уложенная новая плитка на главной исторической улице Сум - Соборной - начала разрушаться и превращаться фактически в песок меньше чем за два года. Она была уложена при содействии сумского городского головы Александр Лысенко и заменила старую плитку, которая укладывалась 20 лет назад во время масштабной реконструкции исторической улицы (новая плитка, уложенная менее 2-х лет назад, - слева, справа - старая, 20 летняя плитка, состояние которой почему-то оказался намного лучше). Интересно, что новую плитку уложили без соблюдения рисунка, из-за чего новая часть существенно отличается и очень заметна. Отремонтированный участок находится всего в 200 метрах от здания сумской мэрии. Так что мэр и его заместители могут лично посмотреть, каким образом инициированный ими ремонт еще больше ухудшил упадок главной исторической улице города», - написал сумчанин.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко именно по итогам 2017 года очень хвалил теперь уже бывшего директора департамента инфраструктуры Григория Яременко за прорыв в тротуаростроении. Хорошо, что от этой работы еще никто не погиб, как в якобы капитально отремонтированном лифте на ул. Супруна, 32/1, где 2 января этого года погиб 2-месячный малыш.

Общество Тротуарная плитка

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