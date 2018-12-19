В Сумах разыграли областной турнир по шахматам

За победу боролись 10 команд из Сум, Тростянца и Белополья в двух возрастных категориях.
1-е место среди старших школьников одержала команда из г.Сумы: Ткаченко Александр, Вардаев Иван, Ольштынский Алексей, Бирченко Александр.
2-е место - команда из г.Белополье: Соловей Иван, Мозговой Вадим, Дорошенко Сергей, Вабченко Владислав.
3-е место - команда из г. Сумы: Островский Антон, Костян Даниил, Барсук Дарья, Гайворонская Елизавета.
1-е место среди младших школьников одержала команда из г.Сумы: Самойленко Иван, Прокопенко Ярослав, Вардаев Михаил, Адамович Натан.
2-е место - Пестун Артем, Холявка Глеб, Заморуева Мария, Наумова Елизавета.
3-е место - Гай Владислав, Штеба Никита, Милюков Тимофей, Миронова Екатерина.
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