В Сумах разыграли областной турнир по шахматам Сегодня, 24 марта, в Сумах закончился областной командный турнир среди шахматистов ДЮСШ, клубов и кружков.

За победу боролись 10 команд из Сум, Тростянца и Белополья в двух возрастных категориях. 1-е место среди старших школьников одержала команда из г.Сумы: Ткаченко Александр, Вардаев Иван, Ольштынский Алексей, Бирченко Александр. 2-е место - команда из г.Белополье: Соловей Иван, Мозговой Вадим, Дорошенко Сергей, Вабченко Владислав. 3-е место - команда из г. Сумы: Островский Антон, Костян Даниил, Барсук Дарья, Гайворонская Елизавета. 1-е место среди младших школьников одержала команда из г.Сумы: Самойленко Иван, Прокопенко Ярослав, Вардаев Михаил, Адамович Натан. 2-е место - Пестун Артем, Холявка Глеб, Заморуева Мария, Наумова Елизавета. 3-е место - Гай Владислав, Штеба Никита, Милюков Тимофей, Миронова Екатерина.