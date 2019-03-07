Сумские копы поймали воровку Патрульные не успели получить сообщение о краже средств, как обнаружили гражданку, которая обоснованно в ней подозревается.

Патрулируя улицу Харьковскую, патрульные получили ориентировку о совершении кражи трех кошельков в учебном заведении на улице Александра Шапаренко.

«Только дочитав сообщение с приметами женщины, совершившей кражу, мы увидели гражданку, которая отвечала ориентированию и переходила дорогу по пешеходному переходу прямо перед нашим служебным автомобилем», - говорит полицейский 2-й роты управления патрульной полиции в Сумской области Оксана Гущина.

Во время общения 23-летняя женщина держалась довольно спокойно и сдержанно. Проверяя ее документы, инспекторы установили, что ранее она уже имела проблемы с законом. Поведение гражданки резко изменилась, когда стражи порядка сообщили, что проведут в отношении нее поверхностную проверку. Во время ее проведения полицейские обнаружили у женщины немалую сумму денег. На вопрос, откуда у нее деньги, женщина сначала отмалчивалась, но потом сама призналась, что похитила три кошелька в учебном заведении - деньги забрала себе, а кошельки выбросила в реку.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК.