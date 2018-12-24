Сумские теннисисты отличились в Днепре

Воспитанники сумской «Теннисной академии» Лиза Довгопол (тренер Скрипка Ольга) и Денис Тарасенко (тренер Рыбалко Александр) завоевали серебряные медали в одиночном разряде.
9-10 марта в спорткомплексе «Maxima» прошел турнир «Весенний кубок Теннисной академии»....
4-8 марта в Горишних Плавнях проходило теннисный турнир «Ferrexpo cup2» U-12 1-й категории ФТУ....
На выходных сумчане сражались сразу на трех турнирах...
6 января в спорткомплексе «Олимп» состоялся традиционный любительский турнир в смешанном разряде....
22-23 декабря в спортклубе «Maxima» провели теннисный турнир «Зимний Кубок ТА»....