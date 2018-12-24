Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38173

Сумские теннисисты отличились в Днепре

23-24 марта в Днепре проходил теннисный турнир «Human Cup» среди спортсменов до 10 лет.

Воспитанники сумской «Теннисной академии» Лиза Довгопол (тренер Скрипка Ольга) и Денис Тарасенко (тренер Рыбалко Александр) завоевали серебряные медали в одиночном разряде.

Спорт Теннис

По тематике

В Сумах прошел весенний кубок по теннису
11.03.2019 17:16

В Сумах прошел весенний кубок по теннису

9-10 марта в спорткомплексе «Maxima» прошел турнир «Весенний кубок Теннисной академии»....

Сумской теннисист отличился на Полтавщине
08.03.2019 21:55

Сумской теннисист отличился на Полтавщине

4-8 марта в Горишних Плавнях проходило теннисный турнир «Ferrexpo cup2» U-12 1-й категории ФТУ....

Юные теннисисты Сум с медалями
11.02.2019 17:50

Юные теннисисты Сум с медалями

На выходных сумчане сражались сразу на трех турнирах...

В Сумах разыграли призы парного теннисного турнира
08.01.2019 11:33

В Сумах разыграли призы парного теннисного турнира

6 января в спорткомплексе «Олимп» состоялся традиционный любительский турнир в смешанном разряде....

В Сумах разыграли Зимний кубок Теннисной академии
24.12.2018 15:31

В Сумах разыграли Зимний кубок Теннисной академии

22-23 декабря в спортклубе «Maxima» провели теннисный турнир «Зимний Кубок ТА»....

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Депутат Сумского облсовета, пойманный на пьяной езде, в седьмой раз не явился в суд
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Мэр Сум раскритиковал мини-урны в центре города
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В Сумах забыли два троллейбуса и два автобуса в расписаниях на остановках
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Сумские теннисисты отличились в Днепре
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В Сумах не знают, что делать с аварийной подпорной стенкой под стенами мэрии
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На Сумщине полиция «стережет» протестующих заводчан «Звезды»
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В Сумах названия на новых остановках начнут устанавливать до мая
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Работники завода «Звезда» перекрыли трассу «Киев — Москва»
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«Lex VSK - СумБуд» разгромлен во Львове
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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