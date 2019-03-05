Сумской бегун с бронзой забега в Бориспольском аэропорту

Пробежаться по главному аэродрому Украины - эксклюзивная возможность для бегунов любого уровня подготовки. Участие в забегах на 3, 5 и 10 км приняли несколько сотен бегунов со всей Украины.
В забеге на 10 км третье место занял сумчанин Виталий Ивах – его результат 32:08 минут.
Сегодня, 24 марта, в Ивано-Франковске завершился зимний чемпионата Украины по спортивной ходьбе....
Сегодня, 23 марта, в Ивано-Франковске стартовал зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе....
В словацком Шаморине завершился Кубок Европы по метаниям....
Сегодня, 10 марта, в Сумах прошел забег Run, Ladies run от Race Project....
2-3 марта в Киеве проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди ветеранов в помещении....