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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:05227

Сумской бегун с бронзой забега в Бориспольском аэропорту

24 марта на взлетной полосе международного аэропорта «Борисполь» состоялся первый легкоатлетический забег KBP Runway Run.

Пробежаться по главному аэродрому Украины - эксклюзивная возможность для бегунов любого уровня подготовки. Участие в забегах на 3, 5 и 10 км приняли несколько сотен бегунов со всей Украины.

В забеге на 10 км третье место занял сумчанин Виталий Ивах – его результат 32:08 минут.

Спорт Легкая атлетика

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