Сумской бегун с бронзой забега в Бориспольском аэропорту 24 марта на взлетной полосе международного аэропорта «Борисполь» состоялся первый легкоатлетический забег KBP Runway Run.

Пробежаться по главному аэродрому Украины - эксклюзивная возможность для бегунов любого уровня подготовки. Участие в забегах на 3, 5 и 10 км приняли несколько сотен бегунов со всей Украины.

В забеге на 10 км третье место занял сумчанин Виталий Ивах – его результат 32:08 минут.