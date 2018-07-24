Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины

Сумчанин Александр Головаш в составе Киевской городской ШВСМ занял 1-ое место. На первом этапе Александр занял 2-ое место, победителем стал его товарищ по команде Андрей Василюк, на втором этапе - 8 место. Протяженность дистанций составила 140 и 110 км.
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