Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины В эти выходные в Ужгороде состоялся командный чемпионат Украины в многодневной гонке.

Сумчанин Александр Головаш в составе Киевской городской ШВСМ занял 1-ое место. На первом этапе Александр занял 2-ое место, победителем стал его товарищ по команде Андрей Василюк, на втором этапе - 8 место. Протяженность дистанций составила 140 и 110 км.