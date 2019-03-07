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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:29624

Сумчанин потерял сразу две шины в одной яме на Ивана Сирко

Сумчанин Максим Колесник на своем авто влетел в яму глубиной 13 см прямо посередине ул. Ивана Сирко.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Хочу "поблагодарить" нашего мэра Александра Лысенко и проФФесионального руководителя Александра Вегеру за прекрасный вечер, который я провел с женой и дочерьми на дороге по ул. Ивана Сирко, наслаждаясь двумя пробитыми колесами своей машины, благодаря качественному дорожному покрытию с ямами, которые почему-то частенько неожиданно появляются на пути.

К сожалению, линейки, чтобы измерить размеры ямы под рукой не нашлось, поэтому пришлось вызвать полицию на помощь, им огромное спасибо. Ямка оказалась небольшой, всего 66 х 100 см и глубиной 13 см, но мы были в восторге от встречи с ней, и поняли, как вы реальными делами обновляете город.

А вот теперь посоветуйте господин мэр, что мне делать и кто компенсирует мне как минимум 2 новых шины, возможно, еще ремонт ходовой, затраченное время и нервы? И сколько с собой надо возить запасок, чтобы ездить по городу? Хотя, пожалуй, вопрос так и останется без вашего ответа...» - написал сумчанин.

Право Дтп Яма

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