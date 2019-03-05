Мэр Сум заметил троллейбусы-фантомы

Вопрос графика движения троллейбусов он поднял сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании в мэрии.
- С сегодняшнего дня у вас новые графики движения троллейбусов? – уточнил он у директора КП «Электроавтотранс» Виталия Однорога. – Причины?
- На протяжении последнего квартала люди обращались с просьбами скорректировать графики движения троллейбусов, - ответил тот. – Мы собирали все пожелания, обрабатывали и внесли изменения, в том числе в связи с переходом на летнее время.
- И пожалуйста, ту информацию, которую я вам предоставил в субботу, когда я лично на протяжении часа, с 19-ти до 20-ти, наблюдал движение троллейбусов по пр. Лушпы. Один троллейбус за час, 5-й номер. Поэтому я обращаю внимание, чтобы и мои предложения были отображены в этих изменениях. Хорошо? И подчеркиваю: мы с вами с первых числе апреля увеличим коммунальный заказ на 5 троллейбусов. Так?
- Нет, на протяжении апреля. Все будет зависеть от некоторых факторов.
- Давайте определимся с датой, с 20 апреля, с 25-го, с 1 мая?
- Проработаем…
- Не можете? Помочь нужно кому-то или что?
- Давайте в рабочем порядке…
- Нет, давайте на следующем аппаратном совещании вы доложите: какие у вас возможности, что вам мешает и как мы увеличим коммунальный заказ на 5 единиц, а до конца года до 60-ти.
Напомним: новые расписания троллейбусов уже должны быть на остановках. Как в них будут внесены предложения мэра – интересный вопрос…
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