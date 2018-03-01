Из-за ремонта коллектора в центре Сум могут снести несколько капитальный киосков Ремонт коллектора на ул. Набережной р. Стрелка перешел через Покровскую площадь.

Об этом сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- Александр Иванович, - обратился мэр Сум к своему заму г-ну Журбе. – Я прошу вас внимательно посмотреть на программу реформирования жилищно-коммунального хозяйства нашего города что касается ремонта коммуникаций инженерных сетей. Или отдельную программу или изменения в программу, в которую внести все объекты, которые мы с вами должны закончить до 2020 года, включая напорный коллектор. Наше задание – сделать все коллекторы. И когда мы сделаем все коллекторы, все дороги и тротуары мы скажем, что основная работа по налаживанию безопасного проживания наших горожан завершена. Такое вам задание. Включите все объекты, и будем выполнять эту программу. С пунктами, датами, а возможно, и с суммами. Если внесем, тогда уже будем искать эти средства, чтобы завершить работу по обеспечению подключения всей ветки нашего коллектора.

Кстати, могу сказать, что небольшая победа в этом плане уже есть: в центре города разрывать не будем. Мы этого не говорили, но неделю назад думали, что придется остановить движение через центр города, потому что там была форс-мажорная ситуация, и почти не было возможностей, чтобы трубу запустить под дорогой, без разрытия. Сейчас труба уже под дорогой. Поэтому большое спасибо тому подрядчику, который это сделал. Потому что это была бы форс-мажорная ситуация, разрыли бы полгорода. Движение транспорта был бы невозможен. Сейчас уже это сделано. Но я не завидую тем, кто на этом коллекторе построил свои МАФы. До магазина «Велосалон» уже дошли, ну а дальше, как говорят, кто не спрятался, я не виноват… Мы думали, что мы успеем убрать все эти киоски и начать что-то строить нормальное, но все-таки, видите, не выдержали коммуникации, и нам нужно было переходить к их ремонту. Дальше мы будем или останавливаться, или сносить некоторые, к сожалению, там уже не киоски, а капитальные строения на этих бывших остановках.