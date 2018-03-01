Из-за ремонта коллектора в центре Сум могут снести несколько капитальный киосков

Об этом сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
- Александр Иванович, - обратился мэр Сум к своему заму г-ну Журбе. – Я прошу вас внимательно посмотреть на программу реформирования жилищно-коммунального хозяйства нашего города что касается ремонта коммуникаций инженерных сетей. Или отдельную программу или изменения в программу, в которую внести все объекты, которые мы с вами должны закончить до 2020 года, включая напорный коллектор. Наше задание – сделать все коллекторы. И когда мы сделаем все коллекторы, все дороги и тротуары мы скажем, что основная работа по налаживанию безопасного проживания наших горожан завершена. Такое вам задание. Включите все объекты, и будем выполнять эту программу. С пунктами, датами, а возможно, и с суммами. Если внесем, тогда уже будем искать эти средства, чтобы завершить работу по обеспечению подключения всей ветки нашего коллектора.
Кстати, могу сказать, что небольшая победа в этом плане уже есть: в центре города разрывать не будем. Мы этого не говорили, но неделю назад думали, что придется остановить движение через центр города, потому что там была форс-мажорная ситуация, и почти не было возможностей, чтобы трубу запустить под дорогой, без разрытия. Сейчас труба уже под дорогой. Поэтому большое спасибо тому подрядчику, который это сделал. Потому что это была бы форс-мажорная ситуация, разрыли бы полгорода. Движение транспорта был бы невозможен. Сейчас уже это сделано. Но я не завидую тем, кто на этом коллекторе построил свои МАФы. До магазина «Велосалон» уже дошли, ну а дальше, как говорят, кто не спрятался, я не виноват… Мы думали, что мы успеем убрать все эти киоски и начать что-то строить нормальное, но все-таки, видите, не выдержали коммуникации, и нам нужно было переходить к их ремонту. Дальше мы будем или останавливаться, или сносить некоторые, к сожалению, там уже не киоски, а капитальные строения на этих бывших остановках.
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