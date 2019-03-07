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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине вручили подозрения рейдерам, избившим полицейских

На Сумщине сообщено о подозрении трем мужчинам, которые во время якобы мирной акции в Глухове нанесли полицейским телесные повреждения.

Шосткинской местной прокуратурой сообщено о подозрении трем мужчинам, которые во время якобы мирной акции в г. Глухов 1 февраля 2019 года умышленно причинили легкие телесные повреждения работникам полиции, которые выполняли служебные обязанности по охране общественного порядка.

Напоминаем, что в тот день у ООО «Аграрные инвестиции» собралось около 200 человек. По заявке организаторов мероприятия - для проведения мирной акции, направленной на восстановление прав работников предприятия на безопасный труд. Во время акции трое присутствующих, в том числе и заместитель директора указанного предприятия, ссылаясь на определение суда о восстановлении бывшего директора предприятия в должности, сломали забор, вошли на территорию агропромышленного комплекса. Двое сотрудников полиции, которые пытались воспрепятствовать незаконному проникновению на предприятие, получили легкие телесные повреждения.

Действия трех подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины. Им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В отношении судьи Глуховского горрайонного суда Сумской области, который упомянутым постановлением восстановил в должности бывшего директора предприятия начато уголовное производство. Соответствующие сведения были внесены 4 февраля 2019 года в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) УК Украины. Материалы переданы в Государственный бюро расследований, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Глухов Нанесение телесных повреждений Рейдерство Ростокхолдинг

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