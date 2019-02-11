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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:43346

В Сумах начнут ремонт дорог с Ильинской

Такое поручение дал мэр Александр Лысенко сумским дорожникам.

Вопрос подняли сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Обратите внимание, уже с субботы температура будет стабильно выше нуля, так что можно начинать ремонтировать дороги, - обратился мэр к главному инженеру КП «Дорремстрой» Игорю Сидоренко. – Вы когда планируете запускать асфальтный завод?

- На этой неделе запланировано, - ответил тот.

- Хорошо, и начинаем работы с ул. Ильинская. Ильинскую вырезаем полностью, начиная от «МакДональдса» и до поворота на Чорновола. И не забываем собрать то, что посеяли за зиму – камни, гранотсев, чтобы можно было использовать повторно следующий раз.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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