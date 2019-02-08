С 1 апреля КСПУ могут отключить газ

Об этом сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
- С 1 апреля «Нафтогаз» отключает газ на территории Котельной Северного промузла, чтоб вы знали, уважаемые жители и работники сумского горсовета, - заявил мэр. – В пятницу пришли предупреждения…
- У кого будет меньше 90% оплаты за газ, тому будет ограничивать поставки газа, - уточнил заммэра Александр Журба. – Это предусмотрено постановлением, которое «Нафтогаз» разослал всем.
- Готовим обращение к Кабмину на сессию, - подытожил мэр.
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