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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51476

С 1 апреля КСПУ могут отключить газ

Такое письмо пришло в Сумской горсовет от НАК «Нафтогаз».

Об этом сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- С 1 апреля «Нафтогаз» отключает газ на территории Котельной Северного промузла, чтоб вы знали, уважаемые жители и работники сумского горсовета, - заявил мэр. – В пятницу пришли предупреждения…

- У кого будет меньше 90% оплаты за газ, тому будет ограничивать поставки газа, - уточнил заммэра Александр Журба. – Это предусмотрено постановлением, которое «Нафтогаз» разослал всем.

- Готовим обращение к Кабмину на сессию, - подытожил мэр.

Общество Газ КСПУ Отключение газа

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