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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03402

В Сумах не знают, что делать с аварийной подпорной стенкой под стенами мэрии

Третий год в Сумах обсуждают аварийную подпорную стенку на пл. Независимости рядом с банком «Аваль».

Вопрос в очередной раз подняли сегодня, 25 марта,  на аппаратном совещании в мэрии.

- В 2018 году департаментом инфраструктуры была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию подпорной стенки на общую сумму… - начал было замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

- Не говорите, не надо, а то можно в обморок упасть от этой суммы, - перебил его мэр Сум Александр Лысенко (эта сумма уже озвучивалась в прошлом году – 1,5 млн грн – Ред.).

- Мы сделали бюджетный запрос еще в 2018 году, - продолжил В.Павленко. – Но…

- Собственника нашли? – спросил мэр Сум.

- Нашли, сейчас прорабатываем вопрос относительно снесения заборчика, который там построен, - ответил заммэра Сум Александр Журба.

- я думаю, что мы можем сами его демонтировать, потому что он так наклонился, что стал опасным. Или дайте ему предписание, если в течение недели не начнет, сносите сами, а ему счет выставить, а не оплатит – в суд! – предложил мэр. – Потому что это опасная конструкция. Там нужно открыть проход людям, но огородить бетонными блоками и повесить надпись, что там опасная зона.

Напомним: в октябре прошло года сообщалось, что арендатор земельного участка отказался от него. Уже тогда мэр Сум говорил, что нужно срочно демонтировать кирпичный забор.

Общество Подпорная стена

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