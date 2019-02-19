В Сумах решили провести референдум Спрашивать будут, что делать с Театральной площадью и сквером Шевченко.

С таким предложением выступил мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- У нас нет закона о референдуме, и я думаю, что это сделано специально, чтобы люди не могли высказать своем мнение и оформить его юридически, - начал мэр из далека. – Но у нас в уставе города прописано возможность проведения опросов. Мы можем провести опрос среди горожан, как в Швейцарии. Какой-то вопрос – опрос граждан. В первую очередь остановимся на Театральной площади и сквере Шевченко, какими они должны быть. То, что мы провели архитектурный конкурс, то, в принципе, мы пошли таким путем: сначала работа, а потом людям предлагаем: как вы хотите видите. Я думаю, что нужно немного развернуть эту работу: сначала начать с опроса, а потом выходим на архитектурные предложения и проекты.

Директор департамента коммуникаций Антонина Кохан доложила, что уже проведен опрос по поводу перевода областных учреждений из города в села. Было опрошено 571 человек.