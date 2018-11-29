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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00309

На Сумщине полиция «стережет» протестующих заводчан «Звезды»

На Сумщине полиция обеспечивает охрану общественного порядка во время протестного шествия.

Более 100 работников шосткинского казенного завода «Звезда» фактически перекрыли международную трассу М-02 «Кипти – Глухов – Бачевск» в Кролевецком районе. Люди непрерывно движутся по пешеходному переходу, ограничивая таким образом движение автотранспорта. Полицейские организуют объездные маршруты автотранспорта, чтобы не создавать неудобств другим участникам дорожного движения.

Протестная акция началась в 10:10 возле села Лапшин Кролевецкого района. Причиной акции ее организаторы называют невыплату работникам завода в течение длительного времени заработной платы.

Сейчас на месте происшествия находятся 2 автобуса, несколько частных легковушек, которыми митингующие добрались до места протестного шествия.

Обеспечивают охрану общественного порядка 10 сотрудников полиции и 2 автопратруля. Правоохранители организуют объездные маршруты и обеспечивают общественный порядок. И призывают организаторов и участников акции, а также общественных активистов не нарушать действующее законодательство, поскольку блокирование транспортных коммуникаций в соответствии с требованиями ст. 279 УК Украины влечет за собой уголовную ответственность, и решать конфликтные ситуации исключительно в правовом поле, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Звезда Перекрытие дорог

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