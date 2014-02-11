В Сумах собираются блокировать телефоны, указанные в объявлениях на столбах Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Для тех, кто вешает объявления на столбах, будет большой сюрприз, когда мы запустим эту систему, кажется, она называется «Какаду», - пообещал мэр. – Думаю, уже на следующей неделе запустим. На все телефоны, которые будут в таких объявлениях, будет постоянный автодозвон, так что ими невозможно будет пользоваться. Другого пути я не вижу. Что мы только не делали: и срывали, и сеткой рабица покрывали столбы, ничего не помогает…