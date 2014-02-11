В Сумах собираются блокировать телефоны, указанные в объявлениях на столбах

- Для тех, кто вешает объявления на столбах, будет большой сюрприз, когда мы запустим эту систему, кажется, она называется «Какаду», - пообещал мэр. – Думаю, уже на следующей неделе запустим. На все телефоны, которые будут в таких объявлениях, будет постоянный автодозвон, так что ими невозможно будет пользоваться. Другого пути я не вижу. Что мы только не делали: и срывали, и сеткой рабица покрывали столбы, ничего не помогает…
В мэрии снова обсуждали проблемы незаконной расклейки объявлений на столбах....
Городские власти просят помощи у полиции....
Начальник горинспекции благоустройства Руслан Голоперов предложил обтягивать столбы сеткой Рабица во избежание наклеивания на них объявлений, однако от такой фантастической...
Горинспекция по благоустройству должна разработать круглосуточный график по работе с незаконной рекламой и объявлениями на столбах и заборах....
Инспекция по благоустройству не может поймать тех, кто клеит объявления в неположенных местах.... 3