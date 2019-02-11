Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1724 заявлений и сообщений (за предыдущую неделю - 1567).

Из них 109 (77) с признаками уголовного преступления, из которых раскрыто 38 (28), в том числе 1 разбойное нападение, 10 краж, 10 фактов незаконного оборота наркотиков. К админответственности привлечено 77 (73) правонарушителя.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1712 (1625) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1209 (1209). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 365 (358) админматериала, из них 12 (18) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 77 (56) протоколов. Раскрыто по горячим следам 15 (12) преступлений.