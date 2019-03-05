В Сумах забыли два троллейбуса и два автобуса в расписаниях на остановках

КП «Электроавтотранс» с 25 марта ввело в действие новые графики движения троллейбусов, однако на остановке «Покровская площадь» возле аптеки № 90 на расписании в будние дни отсутствуют два маршрута - № 5 и №15, а выходные автобусные № 63 и 67. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Олег Нестеренко.
«Чудеса нового расписания от КП - отсутствуют в рабочие дни 5 и 15! Видать, по пьяни составляли», - прокомментировал он.
В КП «Электроавтотранс» сообщили, что меняли расписания на 96 остановках и случайно пропустили. Ошибка будет исправлена в самое короткое время.
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