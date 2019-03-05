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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47308

В Сумах забыли два троллейбуса и два автобуса в расписаниях на остановках

Появившиеся на прошлой неделе новые графики движения троллейбусов в центре города удивили сумчан.

КП «Электроавтотранс» с 25 марта ввело в действие новые графики движения троллейбусов, однако на остановке «Покровская площадь» возле аптеки № 90 на расписании в будние дни отсутствуют два маршрута - № 5 и №15, а выходные автобусные № 63 и 67. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Олег Нестеренко.

«Чудеса нового расписания от КП - отсутствуют в рабочие дни 5 и 15! Видать, по пьяни составляли», - прокомментировал он.

В КП «Электроавтотранс» сообщили, что меняли расписания на 96 остановках и случайно пропустили. Ошибка будет исправлена в самое короткое время.

Общество График движения Расписание Троллейбусы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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