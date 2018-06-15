Мэр Сум раскритиковал мини-урны в центре города

Свои претензии Александр Лысенко высказал сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании замдиректора департамента инфраструктуры Виктору Павленко.
- Небольшое замечание вам: я лично вчера пошел посмотреть на урны, которые вы установили в центре города, - начал он. – Я в Фейсбуке увидел. На фоне Альтанки они мне казались больше. Но когда я подошел… Вас кто-то заставлял ставить? Я думаю, это происходило под пытками. Замените, пожалуйста. Такое маленькое, туда ничего не влезает. Не позорьтесь, уберите и поставьте нормальные. Надеюсь ,вы за них денег еще не платили…
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