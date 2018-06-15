Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:01219

Мэр Сум раскритиковал мини-урны в центре города

Урны, появившиеся на прошлой неделе в Покровском сквере, вызвали немало нареканий как у сумчан, так и городского головы.

Свои претензии Александр Лысенко высказал сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании замдиректора департамента инфраструктуры Виктору Павленко.

- Небольшое замечание вам: я лично вчера пошел посмотреть на урны, которые вы установили в центре города, - начал он. – Я в Фейсбуке увидел. На фоне Альтанки они мне казались больше. Но когда я подошел… Вас кто-то заставлял ставить? Я думаю, это происходило под пытками. Замените, пожалуйста. Такое маленькое, туда ничего не влезает. Не позорьтесь, уберите и поставьте нормальные. Надеюсь ,вы за них денег еще не платили…

Общество Урны

По тематике

Урны вернутся на Чешку не раньше апреля
17.01.2019 12:32

Урны вернутся на Чешку не раньше апреля

Получила ответ сумских городских властей онлайн-петиция «Вернуть на озера Чеха урны»....

Сумчане требуют вернуть на озера Чеха урны
31.10.2018 10:56

Сумчане требуют вернуть на озера Чеха урны

С окончанием купального сезона с озера Чеха убрали установленные летом урны....

И так сойдет: мэр Сум дал отписку на петицию по поводу мусорки вокруг Чешки
24.10.2018 11:23

И так сойдет: мэр Сум дал отписку на петицию по поводу мусорки вокруг Чешки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отсутствие мусорных контейнеров на озере Чеха и огромная мусорка»....

09.07.2018 08:59

Мэр Сум опять угрожает директору департамента инфраструктуры

Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко отчитался, что на всех остановках общественного транспорта установлены урны....

15.06.2018 11:43

Городские власти считают, что полсотни урн для Сум достаточно

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Урну для мусора на каждую остановку общественного транспорта в Сумах!»....

Новости

Депутат Сумского облсовета, пойманный на пьяной езде, в седьмой раз не явился в суд
Сегодня 13:06
Мэр Сум раскритиковал мини-урны в центре города
Сегодня 13:01
В Сумах забыли два троллейбуса и два автобуса в расписаниях на остановках
Сегодня 12:47
Сумские теннисисты отличились в Днепре
Сегодня 12:38
В Сумах не знают, что делать с аварийной подпорной стенкой под стенами мэрии
Сегодня 12:03
На Сумщине полиция «стережет» протестующих заводчан «Звезды»
Сегодня 12:00
В Сумах названия на новых остановках начнут устанавливать до мая
Сегодня 11:36
Работники завода «Звезда» перекрыли трассу «Киев — Москва»
Сегодня 11:04
«Lex VSK - СумБуд» разгромлен во Львове
Сегодня 11:02
С 1 апреля КСПУ могут отключить газ
Сегодня 10:51
В Сумах начнут ремонт дорог с Ильинской
Сегодня 10:43
В Шостке наркоман пытался подкупить полицейских
Сегодня 10:32
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.