Мэр Сум раскритиковал мини-урны в центре города Урны, появившиеся на прошлой неделе в Покровском сквере, вызвали немало нареканий как у сумчан, так и городского головы.

Свои претензии Александр Лысенко высказал сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании замдиректора департамента инфраструктуры Виктору Павленко.

- Небольшое замечание вам: я лично вчера пошел посмотреть на урны, которые вы установили в центре города, - начал он. – Я в Фейсбуке увидел. На фоне Альтанки они мне казались больше. Но когда я подошел… Вас кто-то заставлял ставить? Я думаю, это происходило под пытками. Замените, пожалуйста. Такое маленькое, туда ничего не влезает. Не позорьтесь, уберите и поставьте нормальные. Надеюсь ,вы за них денег еще не платили…