Сумских школьников приглашают на «День карьеры»

Организатором выступают городской центр занятости и Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна.

Посетители смогут ознакомиться с учебным заведением во время его презентации; посетить мастер-классы от профессионалов и учащихся; получить консультации специалистов по профориентации; посмотреть показ моделей одежды от фэшн-театра «Галатея»; стать участниками интересной квест-игры и получить призы и награды.

Всех желающих стать участником «Дня карьеры» будут ждать по адресу: ул. Ахтырская, 28. Начало мероприятия в 11:30.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 60-15-41, 60-15-42.