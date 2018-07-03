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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19144

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

22-24 марта в Харькове проходил чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи по видам командной аэробики.

Сумская команда взяла три призовых места.

В категории аэро-дэнс (молодежь) наши спортсмены заняли второе место: Литвин Анастасия, Мариченко Ольга, Сиробаба Алина, Беля Анастасия (все - ДЮСШ «Спартак»), Винник Екатерина и Лисогуб Дарья (обе - КДЮСШ № 1).

В категории аэро-степ (кадеты) команда ДЮСШ «Спартак» в составе Муравщик Елизаветы, Губы Алины, Артюховой Дарьи, Галеты Арианны, Ворожко Виктории и Бангоян Софии завоевали серебро.

В категории аэро-дэнс (дети) команда КДЮСШ № 1 в составе Бабки Снежаны, Березовой Дианы, Привал Софии, Чепульской Елизаветы, Северин Евы и Шевченко Софии заняли третье место.

Спортсменов подготовили Дубинская Оксана, Фастова Наталья, Великодная Екатерина, Фастов Андрей, Желдубовская Екатерина.

Спорт Спортивная аэробика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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