Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

Сумская команда взяла три призовых места.
В категории аэро-дэнс (молодежь) наши спортсмены заняли второе место: Литвин Анастасия, Мариченко Ольга, Сиробаба Алина, Беля Анастасия (все - ДЮСШ «Спартак»), Винник Екатерина и Лисогуб Дарья (обе - КДЮСШ № 1).
В категории аэро-степ (кадеты) команда ДЮСШ «Спартак» в составе Муравщик Елизаветы, Губы Алины, Артюховой Дарьи, Галеты Арианны, Ворожко Виктории и Бангоян Софии завоевали серебро.
В категории аэро-дэнс (дети) команда КДЮСШ № 1 в составе Бабки Снежаны, Березовой Дианы, Привал Софии, Чепульской Елизаветы, Северин Евы и Шевченко Софии заняли третье место.
Спортсменов подготовили Дубинская Оксана, Фастова Наталья, Великодная Екатерина, Фастов Андрей, Желдубовская Екатерина.
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