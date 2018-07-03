Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике 22-24 марта в Харькове проходил чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи по видам командной аэробики.

Сумская команда взяла три призовых места. В категории аэро-дэнс (молодежь) наши спортсмены заняли второе место: Литвин Анастасия, Мариченко Ольга, Сиробаба Алина, Беля Анастасия (все - ДЮСШ «Спартак»), Винник Екатерина и Лисогуб Дарья (обе - КДЮСШ № 1). В категории аэро-степ (кадеты) команда ДЮСШ «Спартак» в составе Муравщик Елизаветы, Губы Алины, Артюховой Дарьи, Галеты Арианны, Ворожко Виктории и Бангоян Софии завоевали серебро. В категории аэро-дэнс (дети) команда КДЮСШ № 1 в составе Бабки Снежаны, Березовой Дианы, Привал Софии, Чепульской Елизаветы, Северин Евы и Шевченко Софии заняли третье место. Спортсменов подготовили Дубинская Оксана, Фастова Наталья, Великодная Екатерина, Фастов Андрей, Желдубовская Екатерина.