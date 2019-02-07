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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53255

Как сумчанам получить налоговую льготу на развитие ребенка

Главное управление ГФС в Сумской области напоминает, что с 1 января 2019 года вступила в действие налоговая льгота на развитие ребенка.

В случае, если ваши дети посещают кружки, детские сады и другие программы обучения, вы имеете право на налоговую льготу.

Закон Украины «О внесении изменений в статью 165 и 166 Налогового кодекса Украины» существенно расширяет сферу применения вышеуказанной налоговой скидки. Предыдущая редакция указанных статей закрепляла право на налоговую скидку только по расходам на среднее профессиональное и высшее образование. Теперь можно будет вернуть и часть потраченной суммы на дошкольное, внешкольное и среднее общее образование.

Родители получили возможность компенсировать часть средств, которые они тратят на детский сад, спортивную или музыкальную школу, специализированную школу, например, с углубленным изучением иностранных языков и т.п.

На получение этой льготы имеет право каждый гражданин, который работает и платит налоги, кроме родителей, которые являются физическими лицами-предпринимателями. На ФЛП указанное право не распространяется.

С целью получения вышеупомянутой льготы нужно написать заявление и подать в региональное представительство Государственной фискальной службы следующие документы: паспорт; идентификационный код; справку с работы о полученном доходе за прошлый год и уплаченных налогах; копию свидетельства о рождении ребенка; справку о стоимости обучения за год; договор с учебным заведением; справку из учебного заведения о количестве учебных месяцев; платежные документы, подтверждающие оплату обучения; декларацию о доходах родителей. Также должен быть официальный договор с учебным заведением, в котором указано кто предоставляет / получает услуги, сумму оплаты и срок предоставления услуги.

Подтверждение расходов на дополнительное развитие ребенка родители предоставляют в конце года. После подачи документов в фискальную службу в течение 60 дней на ваш счет должно поступить финансовое возмещение.

Общество Налоги Налоговая льгота

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