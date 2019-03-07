В Глухове нелюдь изнасиловал щенка до смерти (видео)

«Внимание! Два дня назад гуляли с ребенком в районе гаражей бывшего опхоза г. Глухов. И увидели мертвого, изувеченного щенка... По всей вероятности нелюдь насиловал его палкой... Зада нет, там одна дыра, проколотый живот, палка вышла насквозь… Вылезшая прямая кишка... Это ужааассс!!! Это все увидел ребенок, а я стояла и рыдала... Люди! Среди нас, возле нас может находиться эта мразь. Этот живодер и убийца! Сегодня он изнасиловал и убил животное, завтра это может быть ребенок!!! Люди! Не будьте равнодушными! Не проходите мимо, если увидите жестокость!» - говорится в комментарии.
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