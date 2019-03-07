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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:27503

В Глухове нелюдь изнасиловал щенка до смерти (видео)

Видео мертвого щенка, найденного возле детского садика, выложил в Фейсбуке глуховчанин Игорь Новаривский.

«Внимание! Два дня назад гуляли с ребенком в районе гаражей бывшего опхоза г. Глухов. И увидели мертвого, изувеченного щенка... По всей вероятности нелюдь насиловал его палкой... Зада нет, там одна дыра, проколотый живот, палка вышла насквозь… Вылезшая прямая кишка... Это ужааассс!!! Это все увидел ребенок, а я стояла и рыдала... Люди! Среди нас, возле нас может находиться эта мразь. Этот живодер и убийца! Сегодня он изнасиловал и убил животное, завтра это может быть ребенок!!! Люди! Не будьте равнодушными! Не проходите мимо, если увидите жестокость!» - говорится в комментарии.

Право Глухов Жестокое обращение

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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