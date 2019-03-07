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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43219

Прогноз погоды на Сумщине на три дня

Погода на неделе, которая началась, будет достаточно разнообразной.

В Сумской области ожидаются колебания температуры, временами осадки в виде дождя и мокрого снега.

26 марта - ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью +1.. + 6°C, днем +5 .. + 10°C.

27 марта - ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер переменных напрfdktybq 3-8 м/с. Температура ночью -4 .. + 1°C, днем +4 .. + 9°C.

28 марта - без осадков, ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью 0 ..- 5°C, днем +3 .. + 8°C.

Общество Прогноз погоды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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