Сумскому судье угрожает С14

В сообщении, которое опубликовано на сайте Высшего совета правосудия, в частности, говорится о письме с угрозами, которое 18 марта поступило на официальный электронный адрес суда. По информации Николая Шаповала, сообщение, поступившее в суд, в частности содержит изображение с надписью: «Всем судьям Украины смерть!», а также предупреждение «Мы идем за тобой», пишет sumy.today.
Письмо послано с адреса c14ua@i.ia.
В связи с этим Николай Шаповал попросил Высший совет правосудия принять меры реагирования.
Как сообщают СМИ, также угрозы от С14 получил судья Оболонского суда г. Киев Владислав Девятко.
С14 (СІЧ) - украинская праворадикальная общественная организация, декларирует приверженность к украинскому национализму.
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