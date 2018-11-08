Сумскому судье угрожает С14 Глава Сумского окружного административного суда Николай Шаповал 20 марта сообщил в Высший совет правосудия о вмешательстве в его деятельность как судьи.

В сообщении, которое опубликовано на сайте Высшего совета правосудия, в частности, говорится о письме с угрозами, которое 18 марта поступило на официальный электронный адрес суда. По информации Николая Шаповала, сообщение, поступившее в суд, в частности содержит изображение с надписью: «Всем судьям Украины смерть!», а также предупреждение «Мы идем за тобой», пишет sumy.today.

Письмо послано с адреса c14ua@i.ia.

В связи с этим Николай Шаповал попросил Высший совет правосудия принять меры реагирования.

Как сообщают СМИ, также угрозы от С14 получил судья Оболонского суда г. Киев Владислав Девятко.

Справка

С14 (СІЧ) - украинская праворадикальная общественная организация, декларирует приверженность к украинскому национализму.