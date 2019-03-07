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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53218

Две сумчанки откупили фейковых сыновей от полиции

В полицию обратилась 83-летняя жительница Сум и сообщила, что стала жертвой мошенника.

Как выяснили правоохранители, ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и, представившись работником полиции, сообщил, что ее сын якобы совершил преступление и ему грозит уголовная ответственность. Но, мать может помочь, если не хочет, чтобы сын попал за решетку. Для этого надо решить вопрос с потерпевшим и заплатить ему денег на лечение.

Далее «сын» сообщил, что сейчас находится в полиции, а за деньгами придет его знакомый, которому старушка и должна отдать пакет с деньгами. Женщина выполнила указание неизвестного, собрала дома все свои сбережения в сумме 5000 гривен и передала их мошеннику у дверей собственного дома.

По подобной схеме мошенникам удалось обмануть и 80-летнюю жительницу областного центра, разве что с той разницей, что эта пожилая женщина отдала неизвестно кому «за освобождение «сына» из тюрьмы и на лечение потерпевшего» 15000 гривен, 120 евро и 500 долларов США.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полиция в очередной раз советует гражданам всегда быть осторожными при общении с незнакомыми людьми или лицом к лицу или по телефону. Помните, если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать или переслать, знайте, вас пытаются обмануть. Поэтому необходимо сразу положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Держите себя в руках, не впадайте в панику и не верьте разного рода проходимцам. Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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