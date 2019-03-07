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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:58372

Житель Сумщины искал работу, а потерял деньги

32-летний житель одного из сел Путивльского района, планируя поехать на заработки в Германию, в сети Интернет нашел посредника, который пообещал ему помочь в трудоустройстве.

Мужчина на указанный счет перечислил деньги в сумме 6250 гривен, но посредник вдруг перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, и ни заграницы, ни денег он может не увидеть, мужчина обратился в полицию.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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