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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане просят установить платный проезд для пенсионеров в час пик

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установить платный проезд для пенсионеров по возрасту в часы пик».

«Установить платный проезд транспортом КП СГС «Электроавтотранс» для пенсионеров по возрасту в часы пик (6.45 до 9.15), чтобы оплатить билет в полном объеме.

В последнее время транспортом КП СГС «Электроавтотранс» в связи с переполнением, население, которое работает, не имеет возможности пользоваться, особенно в утренние часы. Чтобы распределить пассажиропоток предлагается: перевозки пенсионеров по возрасту в другое время, или на платной основе, приобрести билет в полном объеме.

Установить льготный проезд с 00.00 до 6.45 и 9.15 до 24.00.

Это позволит пользоваться беспрепятственно транспортом в утренние часы пик (6.45-9.15)», - пишет автор петиции Просяник Андрей Михайлович.

Дата начала сбора подписей: 25 марта 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 25 марта петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Бесплатный проезд Льготный проезд Пенсионеры

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