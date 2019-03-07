Сумчане просят отремонтировать школу № 4 На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт школы № 4».

«Прошу отремонтировать полностью школу № 4 в Сумах. Оставить ее как школу для наших детей, потомков. В случае если государство не даст средства, начать поиск спонсоров для ремонта важной для Сум школы.

Сколько я в Сумах себя помню, столько ее ремонтируют. А не так давно было в новостях о нехватке школ в Сумах. Так давайте что-то решать. Эта школа в Сумах как памятник уже», - пишет автор петиции Кириченко Ярослав Сергеевич.

Дата начала сбора подписей: 25 марта 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 25 марта петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.