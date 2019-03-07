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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:1973

ПФК «Сумы» до сих пор не заявился на сезон

И даже если заявится, то вряд ли проведет домашнюю игру дома.

«Сумы» не прибыли на стартовый весенний поединок в Волочиск. Следующая неявка грозит автоматическим снятием с турнира первой лиги.

Продолжат ли «горожане» выступления? Сыграют ли с «Волынью» в среду, 27 марта? Эти вопросы корреспондент FootBoom адресовал президенту ПФЛ Сергею Макарову.

- Надеемся, что ПФК «Сумы» решит все свои организационные вопросы и продолжит выступления в чемпионате, - берет слово функционер. - Сегодня (понедельник, 25 марта. - Прим. авт.) команда проходила медкомиссию, завтра «горожане» обещают прибыть в Профессиональную футбольную лигу, чтобы пройти процедуру заявки на сезон. В связи с этим мы готовы пойти навстречу сумскому клубу и сдвинуть по срокам - с 27 на 28 марта - их календарную встречу с «Волынью». Учитывая, что сыграть в Сумах или Ахтырке пока не представляется возможным, этот матч, вероятнее всего, состоится в Луцке.

В общем, ждем вторника. До обеда представители ПФК «Сумы» во главе с новым директором обещали посетить Киев.

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